La matematica Proiezione finale 47 punti La storia dice salvezza tranquilla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo la meritata battuta d’arresto rimediata a Como, l’orizzonte che accompagna il percorso del Pisa verso il traguardoha visto riaddensarsi qualche nube. Le tre reti incassate al "Sinigaglia" hanno interrotto il filotto di tre risultati utili consecutivi e, soprattutto, ridotto ai minimi termini l’entusiasmo scaturito dalle due vittorie in serie ottenute contro Cittadella e Ternana. In aggiunta a queste conseguenze "ambientali", ci sono anche le ricadute sulla classifica: lo Sporting Club è scivolato a -2 dai playoff, con il cuscinetto sui playout che si è assottigliato da sette a cinque. Rispetto ai risultati ottenuti nel girone d’andata contro le medesime avversarie incontrate nel ritorno, i nerazzurri conservano comunque un bilancio positivo di +5 che, tradotto in termini di proiezioni finali, colloca il Pisa a quota 47 (la media ...