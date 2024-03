La maratoneta instancabile | Correre mi rende felice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Da quando ha cominciato a, esattamente 18 anni fa, non ha più smesso perché "… la corsa è un po’ come una droga. Quando la provi, non ne puoi fare a meno". Detiene diversi record italiani di categoria, ha brillato alla Maratona di New York ma la runner Claudia Gelsomino, boffalorese di 55 anni, corre soprattutto perché adora farlo. Una passione a cui dedica tutta sé stessa, ogni singolo giorno. Claudia, come è nata la sua passione per la corsa? "Nella mia vita ho sempre fatto sport. Inizialmente correvo solo il sabato perché, durante la settimana, insegnavo aerobica, zumba e altre discipline sportive. Appena ho cominciato, è stato amore a prima vista. Ho cominciato 18 anni fa, quando avevo 37 anni, e non ho più smesso di farlo. Devo ringraziare mio marito, con cui ho cominciato". Una passione che l’ha portata a gareggiare in tantissime corse ...