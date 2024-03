La mano degli ex brigatisti sulle proteste anti-Israele | “Pericolose convergenze”

(Di martedì 19 marzo 2024) La Procura di Firenze documenta un risorgereexrossi, segnalando la possibilità che influenzino azioni econtro, orchestrate da centri sociali e collettivi studenteschi. Secondo le indagini della Digos, svelate da Il Giornale, vi è una pericolosa convergenza tra vecchi militdelle Brigate Rosse e nuovi movimenti pro-Palestina. Questa tendenza, già evidenziata nella relazione dell'intelligence italiana per il 2023, è ora confermata con nomi e cognomi. Il movimento studentesco di estrema sinistra "Cambiare Rotta", recentemente al centro dell'attenzione mediatica per aver impedito discorsi di David Parenzo e Maurizio Molinari, ha scelto come figura di spicco per la sua campagna di adesione l'ex brigatista rosso Francesco Piccioni. Quest'ultimo, fondatore della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA ... (oasport)

Le rappresentative in rosa degli Istituti Comprensivi anconetani sono scese in campo a Chiaravalle per la fase provinciale CHIARAVALLE, 15 marzo 2024 – La P alla mano fa il pieno tra i banchi delle ... (vallesina.tv)

mano semiamputata in azienda, un operaio grave nel veronese - L'uomo, per causa in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, ha subìto in grave trauma da schiacciamento, che gli ha provocato la semiamputazione di una mano ...ansa

San Giovanni Lupatoto. Gravissimo incidente in azienda: trauma da schiacciamento, l'operaio ricoverato con una mano semiamputata - L'uomo, per causa in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, ha subìto in grave trauma da schiacciamento, che gli ha provocato la semiamputazione di una mano ...ilgazzettino

Il mondo è in mano alle destre e ai nuovi fascisti: le prospettive per l’umanità sono terribili - "I legami di questi nuovi fascismi con le industrie pesanti, in particolare quella del settore difesa, stanno portando l'umanità verso il baratro" ...ilfattoquotidiano