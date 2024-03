La madre di Greta Rossetti contro Sergio che non ha salvato la figlia al GF | “Non sbaglio mai”

Nel corso della 45esima puntata del Grande Fratello , Sergio D'Ottavi ha nominato Massimiliano Varrese come terzo finalista. La delusione di Greta e la rabbia della mamma, Marcella Bonifacio. (comingsoon)

In queste ore non si parla d’altro che di Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti attualmente concorrente all’interno della casa del Grande Fratello 2024. A far discutere sono e le sue posizioni ... (superguidatv)