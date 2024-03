La Lega di Salvini vede negli autocrati come Putin un modello da replicare

(Di martedì 19 marzo 2024) C’è una domanda assillante che chiede risposta e la pongo direttamente a Matteo, membro di primo piano dell’esecutivo: sa riconoscere la differenza fra un sistema democratico e una dittatura? So benissimo che nessuna risposta sarà inviata a questo indirizzo ma, allo stesso tempo, mi illudo di poter accendere un dibattito culturale ed etico all’interno di una classe politica che pare riconoscere le libertà degli altri solo quando funzionale ai loro piani.ha vinto le elezioni e, commenta, “il popolo ha sempre ragione”. Ma quando ha ragione? Quando il governante di turno è un amico? Poco importa se sono stati segnalati brogli elettorali e se l’amico, famoso per avvelenare i suoi nemici, sia al potere da venti anni.poco importa che le voci dissidenti vengano sistematicamente silenziate. Anni ...

