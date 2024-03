La guerra è una “pazzia”? Due psichiatri spiegano cos’è

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 19 marzo 2024) “La, come un’ombra cupa, ha accompagnato nei millenni l’umanità dai suoi esordi. Il suo perché resta un mistero”, si legge nell’editoriale di Angela Iannitelli, psichiatra della “Società psicoanalitica italiana (SPI) e dell’International psychoanalytical association (IPA), e Massimo Biondi, psichiatra già docente presso “Sapienza Università di Roma”, pubblicato dalla Rivista dia (gennaio/febbraio 2024), dal titolo: “Lacome fatto psichico”. Nel tempo dell’odio e delle guerre, tra orrori e ferite che sembrano cancellare per sempre il futuro annullando diritti non negoziabili dell’esistenza, e difficili orizzonti di pace in un instabile equilibrio geopolitico globale, conoscere le “leggi psichiche” che regolano pensieri, emozioni e comportamenti, può aprire nuove e interessanti prospettive per comprendere la ...