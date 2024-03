La guerra delle spie comuniste infiltrate negli Usa

(Di martedì 19 marzo 2024) Cuba spia e si infiltra benissimo con un solo servizio, le 17 agenzie di intelligence statunitensi invece sono a corto di personale e superate L’FBI ha arrestato l’ex ambasciatore Manuel Rocha a dicembre che ha spinto l’agenda di Cuba per più di 40 anni mentre avanzava attraverso alti posti al Dipartimento di Stato, al Consiglio di sicurezza nazionale e al Comando meridionale dell’esercito degli Stati Uniti. Rocha ha detto a un giudice federale il mese scorso che intende dichiararsi colpevole di essere un agente di Cuba. L’affare Rocha indica un problema più ampio. Cuba e il suo servizio di intelligence sono nei primi ranghi del mondo quando si tratta di reclutare, mentre i team Usa responsabili di fermarle sono a corto di personale e superate. Cuba ha “il miglior dannato servizio di intelligence del mondo per coltivare agenti”, ha detto al Wall Street Journal ...

