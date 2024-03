La giornata in memoria delle vittime del Covid e l’impegno delle istituzioni | Gori | “La politica ha il dovere di rilanciare la sanità pubblica”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 19 marzo 2024) Bergamo. Una tragedia che ha lasciato, nelle coscienze collettive, molto dolore ma altrettante consapevolezze. Tra queste, la caducità della vita e la sua imprevedibilità. In un mondo in cui domina il senso di onnipotenza, a vincere, inaspettatamente, è stata la fragilità dell’uomo e del sistema. Prese d’atto che non possono e non devono appartenere solo al passato, rimanere chiuse nel cassetto della. Al contrario, devono essere leva e risorsa per le azioni dell’oggi e del domani. Moniti rivolti a tutti, certo, ma con una dedica particolare a chi è chiamato a guidare il Paese. Questa, in sintesi, la riflessione che ha accompagnato la cerimonia che si è tenuta nella mattinata di lunedì 18 marzo al Cimitero di Bergamo. Un momento di raccoglimento quello dellanazionaledel ...