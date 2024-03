La Ghizzani prende il largo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Ancora un en-plein di vittorie per le squadre del circondario impegnate nel campionato di Serie C femminile e maschile di pallavolo. Partiamo proprio dal settore in ’rosa’, dove nel girone B CipCastelfiorentino e Timenet Empoli si issano ai primi due posti in classifica. Nello scontro al vertice sul campo del Volley Club Le Signe, ex seconda in graduatoria, le biancorosse valdelsane si sono imposte con un netto 3-0. Una gara in cui c’è stata lotta solo nel primo set che si è prolungato fino ai vantaggi quando le castellane se lo sono aggiudicato per 24-26. Gli altri due parziali sono invece stati dominati dalla Cip-, con i punteggi di 16-25 e 19-25, che ha così respinto il tentativo di aggancio in vetta confermandosi leader solitaria. Ora infatti ha 40 punti, con un margine di 5 lunghezze sulla Timenet Empoli Pallavolo, che in ...