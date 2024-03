La Francia ha appena presentato le divise più interessanti delle Olimpiadi di Parigi

(Di martedì 19 marzo 2024) Vestire la squadra olimpica francese per ledi2024 è un'impresa colossale: si tratta di circa 800 atleti che necessitano di 120 capi ciascuno, compresi quelli che partecipano alle Para, oltre allo staff di supporto composto da allenatori e altri assistenti. Un'impresa che si traduce nella produzione di migliaia di capi di abbigliamento e accessori. Inoltre, la stragrande maggioranza dei prodotti deve essere realizzata a livello nazionale. L'uomo a cui è stato affidato questo formidabile compito è Stephane Ashpool, meglio conosciuto come il designer del popolare marchio di streetwear Pigalle. A quattro mesi dall'inizio del progetto, il prescelto è ancora alle prese con il progetto. «Sono nella fase in cui non c'è ancora nulla di fatto», ha affermato di recente, in occasione di uno Zoom dal suo atelier. Mentre ...

