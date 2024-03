La Fos di Battipaglia a rischio chiusura per “eccesso di qualità” | in ballo 500 posti di lavoro

(Di martedì 19 marzo 2024) L’azienda Fos diin provincia di Salerno, che appartiene alla milanese Prysmian, è avviata verso la. Inci sono i 300 dipendenti impiegati direttamente dalla Fos e altri 200 occupati nell’indotto. Chiude la Fos diFos produce fibra ottica di altissimaper la rete digitale, ma non riesce a reggere la concorrenza di prodotti di minor pregio provenienti da Cina, India e Corea. La crisi è determinata dal costo del, che in Italia è nettamente più elevato che in Asia, e da quella sorta di “di” rispetto alle pretese del mercato italiano. Nelle settimane passate i sindacati si erano riferiti alla situazione parlando di un vero e proprio “dumping silenzioso” che “pregiudica fortemente il ...

