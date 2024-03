La folle vita | dal 6 aprile in esclusiva su RaiPlay

La nostra video intervista a Laura Morante , protagonista del film tv Folle d’amore – Alda Merini nei panni di Alda Merini (anziana), in onda su Rai1 Vi presentiamo la nostra video intervista a Laura ... (spettacolo.eu)

Sofia D’Elia è una giovanissima attrice pugliese che ha già ottenuto diversi riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale. Sofia D’Elia , il sodalizio con Roberto Faenza Stasera la ... (metropolitanmagazine)

La recensione di Folle d'amore - Alda Merini: Laura Morante, Rosa Diletta Rossi e Sofia D'Elia interpretano la poetessa in tre atti diversi, in un film tv che, però, non si allontana troppo dagli ... (movieplayer)