La figlia e Michele Baiocco a capo della clinica privata Prende forma la nuova società di Brunello Cucinelli

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 19 marzo 2024) In merito alla notizia uscita oggi su Affari Italiani, segnalo che il nostronon è Davide l’ex calciatore del PG mache non c’entra nulla con il calcio. Inoltre teniamo a precisare che si tratta di unanon come riportato nel titolo al plurale. La ringrazio per la sua attenzione e resto a disposizione. Segui su affaritaliani.it