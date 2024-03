La Feba ha mandato l’Aprilia ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) LaCivitanova ha battuto Aprilia 76-54 e riscattato il ko contro il San Raffaele Marche nel match inaugurale della seconda fase del torneo di basket femminile di serie B. "Il primo quarto – spiega la coach Donatella Melappioni – è stato di studio, nel successivo abbiamo tentato un allungo e le ragazze hanno preso più fiducia e sicurezza. Come spesso accade siamo penalizzate dai falli delle nostre lunghe. Le ragazze hanno poi trovato fiducia e siamo andate bene in difesa, grazie anche al lavoro di Severini che è stata produttiva pure in attacco. È stata una bella prova corale in attacco con Sofia Binci tornata ai suoi livelli". Ecco il tabellino della: Streni 4, Panufnik 14, Sciarretta, Severini 15, Angeloni, Binci 19, Contati ne, Cesareo ne, Jaworska 14, Romanelli ne, Pelliccetti 8, Lazzarini ne.