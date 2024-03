La Fao lancia l’allarme locuste | “Con i cambiamenti climatici sciami devastanti fino alle coste del Sud Europa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Il cambiamento climatico influisce anche sul comportamento delle, afferma un nuovo studio, che punta il dito contro particolari condizioni meteo come venti e forti piogge, capaci di dar vita aampi e sincronizzati. Uno scenario già fin da ora apocalittico. Per la Fao lesono “gli insetti nocivi migratori più distruttivi del mondo”. Un solo sciame può contenere decine di milioni di individui ed espandersi per 2400 kmq. Sono ledel deserto, una piaga nota fin dai tempi antichi in alcune zone – soprattutto Nordafrica, Medio Oriente e Asia, ma anche leitaliane possono essere interessate. Negli ultimi anni lesono sempre più numerose e, impattando fortemente sulla sicurezza alimentare ...