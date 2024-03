La Corte dei Conti demolisce il decreto Pnrr | “Riduce le risorse per la sanità E attribuisce a Chigi poteri non previsti dalla Costituzione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Una bocciatura su tutta la linea. Ladei, nella memoria suldepositata in commissione Bilancio alla Camera, non solo dà ragione alle Regioni che hanno lamentato la sottrazione di 1,2 miliardi destinati alla. Ma censura pesantemente anche le novità organizzative partorite dal ministro Raffaele Fitto, daiaggiuntivi attribuiti alla struttura di missione che il governo come è noto ha accentrato a Palazzoalle nuove strutture da istituire nelle prefetture. “Gli investimenti negli ospedali andranno rinviati e serviranno coperture” – Altro che progetti totalmente rifinanziati come rivendicato da Fitto. Il provvedimento con cui il governo attua la revisione del piano, scrive la magistratura contabile, “oltre a ridurre l’ammontare ...