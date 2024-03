La campagna autoironica di Atac | che accosta i bus ai capi Gucci | “Il nostro rosso fa tendenza”

La moda contemporanea in Italia la fa SUNNEI: ... soleggiato, una scelta giocosa e autoironica. Risso e Messina ebbero l'idea di fondare SUNNEI su ...sarebbero allargati all'abbigliamento da donna nel 2019 " piacque molto alla critica ma la campagna ...

Barbara D'Urso a 'Domenica in': "L'addio a Mediaset, un dolore ancora vivo. Ma che emozione tornare in Rai, il mio cuore è qui": ... dice rivolta alle telecamere "dei miei due figli, e vostro" dice autoironica rifacendo il gesto ... Poi un giorno siamo tornati a casa dalla campagna e quel letto era vuoto. Non ne abbiamo più parlato". ...