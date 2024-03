La camorra aveva il dronista di fiducia | droga e cellulari in 19 carceri | 21 arrestati legati ai clan

Don Peppe Diana, in migliaia al corteo per i 30 anni dall’omicidio. Don Ciotti: “Mafie più forti di prima, fanno meno chiasso ma ci sono” - Il ‘popolo’ di Don Peppe Diana si è messo in cammino e ha invaso di colori le strade di Casal di Principe. A trent’anni dall’omicidio in migliaia hanno preso parte alla marcia in memoria del parroco l ...ilfattoquotidiano

Droga e cellulari in carcere, tariffario per consegne con droni - I potenti clan della camorra napoletana si preoccupavano di far arrivare in carcere telefonini e droga. I primi servivano per tenere i contatti con l'esterno, e molto spesso per commettere anche altri ...ansa

Don Diana, martire perché libero - Parroco e rettore del santuario della Madonna di Briano, nonché vicario episcopale della diocesi di Aversa, dopo l’assassinio dell’amico Peppe aveva instancabilmente portato avanti l’impegno contro la ...famigliacristiana