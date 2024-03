La bolletta dell' acqua sale nel 2023 | 478 euro a famiglia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Non si ferma la corsa: è stata di 478la spesa media anel, in aumento del 4% rispetto al 2022 e del 17,7% negli ultimi 5 anni. E' in sintesi quanto emerge dal XIX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, diffuso in occasionea Giornata mondialeche ricorre il 22 marzo. Aumenti in più dei due terzi dei capoluoghi di provincia italiani; rispetto all'anno precedente l'incremento maggiore, di circa il 16%, si registra a Vibo Valentia, mentre ad Isernia laè raddoppiata rispetto al 2019. Frosinone resta in testa alla classificae province ...