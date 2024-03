La bolletta dell’acqua in continuo aumento | come la dispersione nella rete idrica

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 - Ladell'acqua è in continua crescita negli ultimi anni e anche il 2024 avrà il suo bel, ci ricorda il XIX Rapporto sul servizio idrico integrato, curato dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva in occasione della Giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo che avràtema 'Acqua per la pace'. Il rapporto sottolinea che nel 2023 la spesa per ladell'acqua è stata circa 478 euro in media, il 4% in più del 2022 e + 17,7% degli ultimi 5 anni. E oltre a vedere aumentare le bollette, l'Italia deve fare i conti con lache nei capoluoghi di provincia viaggia a una media del 36,2% e può toccare il 42,2% sul tutto territorio italiano ci dicono gli ultimi dati Istat (anno 2020). Per correre ai ripari il vice ...

