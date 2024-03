(Di martedì 19 marzo 2024)di(numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, èall'età di 42.Lo ha...

Konstantin Koltsov , fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni : mistero sulle cause del decesso.Continua a ... (fanpage)

Una tragica notizia sconvolge la vigilia del WTA 1000 di Miami che prenderà il via questo pomeriggio con i primi incontri del main draw. A 42 anni, proprio mentre si trovava in Florida, è venuto a ... (sportface)

Sabalenka , trovato morto il fidanzato della numero 2 del circuito Wta: ecco cosa è successo al giocatore di hockey Konstantin Koltsov . Per qualche ora si è pensato che potesse trattarsi di una fake ... (ilveggente)

Konstantin Koltsov, morto improvvisamente il fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka: aveva 42 anni - Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni. Lo ha annunciato la ...leggo

Dramma Sabalenka: è morto a 42 anni il compagno Koltsov, ex campione di hockey - Il bielorusso, con un passato in Nhl, è scomparso "all'improvviso", come ha annunciato la sua federazione. Si trovava a Miami assieme alla tennista ...gazzetta

È morto all’improvviso Konstantin Koltsov, il fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka: aveva 42 anni - Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni. Lo ha annunciato la federaz ...msn