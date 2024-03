Konstantin Koltsov è morto a 42 anni | era il fidanzato di Aryna Sabalenka | mistero sulle cause

(Di martedì 19 marzo 2024)della campionessa di tennised ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, èall'età di 42del decesso.

Konstantin Koltsov , fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all’età di 42 anni. Lo ha annunciato la ... (gazzettadelsud)

Arthur Cazaux sviene in campo a Miami, paura per il tennista francese, soccorso e trasportato in sedia a rotelle - Momenti di paura a Miami durante le qualificazioni del Masters 1000 di tennis. Il francese Arthur Cazaux, che nei giorni scorsi era stato sconfitto da ...msn

Morto Koltsov, ex campione di hockey e fidanzato Sabalenka - (ANSA-AFP) - MINSK, 19 MAR - Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni ...ansa

Konstantin Koltsov, morto l'ex campione di hockey e fidanzato di Aryna Sabalenka (n.2 al mondo di tennis) - Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni. Lo ha annunciato la ...ilmessaggero