Koltsov si è suicidato | il fidanzato della Sabalenka si è gettato dal balcone di un hotel a Miami

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Si èKonstantin, il 42enne ex campione di hockey su ghiaccio bielorussocon la star del tennis Aryna, trovato morto in un resort didopo una caduta dal. Lo ha reso noto la polizia del dipartimento di-Dade. La polizia ha riferito di essere intervenuta a mezzanotte e mezza al St. Regis Bal Harbour Resort in Collins Avenue per "un uomo caduto dal". Per la sfortunata tennista, numero 2 del ranking e anche lei bielorussa, è stato come rivivere un dramma: nel 2019, all'età di 44 anni, era morto per una malattia il suo papà, altro ex giocatore di hockey su ghiaccio.aveva giocato nei Pittsburgh Penguins nella Nhl nordamericana, ...