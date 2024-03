(Di martedì 19 marzo 2024) , musicista 24enne ucciso in una rissa

Si è aperto a Napoli il processo al 17enne accusato dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo , per tutti Giogiò, il musicista di 24 anni che suonava il corno nell'orchestra junor Scarlatti. Cutolo è ... (today)

Omicidio Giogiò Cutolo, 20 anni al babyKiller: offese e minacce fuori al tribunale, “nessuna vendetta, chi uccide così va punito” - Venti anni di reclusione. E’ quanto deciso dal gup del Tribunale dei Minorenni di Napoli Umberto Lucarelli nei confronti ...ilriformista

Killer di Giovanbattista Cutolo condannato a 20 anni a Napoli: accolta richiesta del pm per la morte di GioGiò - A Napoli il Killer di Giovanbattista Cutolo condannato a 20 anni: accolta richiesta del pm per la morte di GioGiò, musicista 24enne ucciso in una rissa ...notizie.virgilio

Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, la mamma Daniela Di Maggio: «Giustizia è fatta, abbiamo scritto una pagina di storia» - Venti anni per un Killer efferato che ha colpito Giogiò alle spalle. Abbiamo scritto una pagina di storia». Sono le prime parole di Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista ...ilmattino