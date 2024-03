Kering | ricavi in calo del 10% nel primo trimestre 2024 | pesa Gucci -20%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Parigi, 19 marzo– Che ilsi presentasse fin dai primi mesi come un anno difficile per il lusso internazionale si immaginava e si mormorava a labbra strette. Ora a darne la conferma perè il gruppocapitanato dal presidente e Ceo Francois-Henri Pinault. In una nota diffusa dopo la chiusura della Borsa il gruppo francese spiega che nel corso di un semestre che si immaginava difficile si stima già che neldi questosi registra un –10% di vendite in rapporto a quelle dell’anno scorso negli stessi primi mesi dell’anno. “Questa stima riflette poi una flessione più marcata per– sta scritto nel comunicato diffuso da– in particolare nell’area dell’Asia-Pacifico.Rispetto al 2023 il giro ...