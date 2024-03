Kate Middleton | nuovo colpo di scena | l’annuncio della BBC

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024), ennesimodiche riguarda la Principessa del Galles:da parte dell’emittente televisiva “BBC” Il Regno Unito e tutto il mondo resta con il fiato sospeso per quanto riguarda la situazione che vede come protagonista. Non tendono a placarsi le notizie in merito alle sue condizioni di salute. Il tutto dopo l’operazione a cui è stata sottoposta. Non è un mistero che si tratta di una ileotomia. Senza dimenticare anche la polemica in merito allo scatto di famiglia (insieme ai suoi tre figli) che ha destato più di qualche dubbio visto che è stato modificato in più occasioni.di(Foto Facebook) ...