Kate Middleton | il video mentre fa la spesa con William Ma è davvero la principessa?

Kate Middleton , la presunta amante di William rompe il silenzio – Non soltanto i rumors sulla malattia, le critiche per la foto ritoccata palesemente (e malamente) con i figli, ma anche le voci ... (tvzap)

Il Sun ha diffuso il video del ritorno in pubblico di Kate Middleton dopo l'intervento all'addome. La principessa è apparsa in forma, felice e rilassata e per l'occasione ha sfoggiato un comodo look ... (fanpage)