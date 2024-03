Juventus su Scalvini | tripla insidia dalla Premier League

Corteggiatissimo sul mercato da Inter e Juventus fra le altre, uno dei migliori Inter preti del ruolo di difensore o meglio di braccetto in una... (calciomercato)

ATALANTA. Si gioca domenica 10 marzo alle 18 sul campo dei bianconeri. Holm (squalificato) unico assente certo, dubbio Musso-Carnesecchi in porta. (ecodibergamo)

La Juventus vuole Micheli, l'uomo di fiducia di Giuntoli in scadenza col Napoli - Dopo Giuntoli, dal Napoli potrebbe approdare a Torino un altro dirigente. Stando alle indiscrezioni di Calciomercato.com, il DS bianconero infatti vorrebbe portare alla Juventus anche altre figure con ...tuttojuve

Juventus Women e Tik Tok Italia insieme per promuovere il calcio femminile - La Juventus e TikTok Italia siglano una partnership per sostenere ulteriormente il movimento del calcio femminile e la sua prima squadra, in Italia e nel mondo. Juventus Women arriva, dunque, su ...tuttojuve

La difesa dell’Italia con i pilastri del Torino: Bellanova studia, Buongiorno è titolare - C'è anche un po' di granata nella Nazionale di Luciano Spalletti. Come sottolinea La Stampa, il primo nome torinista da citare è ovviamente quello ...torinogranata