Juventus | Rabiot | “Futuro? Non ho deciso | non c’è fretta | devo rifletterci bene”

(Di martedì 19 marzo 2024) “Non ho ancorasul mioalla Juve, non c’è: sicuramente giocare la Champions e il Mondiale per club sono fattori che influenzeranno la mia scelta”. Lo ha detto il centrocampista della, Adrien, dal ritiro della nazionale francese parlando del suoin bianconero: “Dovrò, arrivo a un’età importante per la mia carriera, ma adesso sono concentrato sulla stagione in corso e a recuperare da questo piccolo problemino all’alluce, poi a fine campionato parlerò con la dirigenza e vedremo”. E sull’amico e compagno Paul Pogba: “Ci sentiamo regolarmente, è un peccato ciò che sta succedendo e mi auguro che la sanzione possa essere ridotta, anche secondo Paul sono un po’ eccessivi quattro anni”. SportFace.

