Juventus in crisi | Allegri a fine corsa | tutti gli errori di Max negli ultimi mesi

(Di martedì 19 marzo 2024) Sembrava non piacere a molti, ma nel super girone d'andata dellac'era la mano di Maxed era pure piuttosto evidente....

La Juventus conclude questo lungo ciclo di partite con un altro scialbo pareggio a reti bianche contro il Genoa , ottenuto tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Nel lunch match valevole per la ... (sportface)

IL TABELLINO Juventus -Genoa 0-0 Ammoniti: 39' Danilo, 58' Cambiaso, 65' Vitinha Espulsi: 93' Vlahovic (doppio giallo in un mi... (calciomercato)

Il ritiro doveva servire a qualcosa. Non si capisce bene a cosa, visto che dal giorno zero si è sempre parlato di una Juve che faceva... (calciomercato)

Thiago Motta Juve (Tuttosport), le voci si fanno insistenti! Le ULTIME novità - Secondo quanto riportato da Tuttosport, si fanno insistenti le voci su Thiago Motta e la panchina della Juventus. Allegri è sempre più in crisi ed in bilico in bianconero, il suo futuro si deciderà ...juventusnews24

Juventus, senti Capello: 'Allegri non ha Mbappé o Vinicius, schermaglie con Giuntoli' - Fabio Capello difende Massimiliano Allegri. L`ex allenatore di Milan, Real Madrid, Roma e Juventus dice la sua sulla squadra bianconera in un`intervista alla Gazzetta.calciomercato

Bosisio: il 23 si chiuderà la rassegna invernale di Teca - La compagnia filodrammatica Juventus Nova di Belledo di Lecco presenta ''ch’el ... bisbetica moglie dell’avvocato Paolo Valtorta, dopo una crisi di nervi, non lo riconosce più: il marito chiede aiuto ...casateonline