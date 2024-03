Juve | Rabiot allo scoperto | «Rinnovo? Due fattori mi influenzano»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Le parole di Adrien, centrocampista francese dellantus, sul suo futuro in bianconero al termine della stagione Adrien, centrocampista dellantus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia. FUTURO – «Per il momento non ho ancora deciso il mio futuro. L’anno scorso sono rimasto allantus sapendo che non avrei giocato in Europa. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare al Mondiale per Club. Questi sono tuttiche influenzeranno la mia decisione. Ma aspetto di finire la stagione e poi parlerò con il club. Non ho fretta di prendere una decisione». RITORNO AL PSG – «Da quando sono andato alla, ogni estate il mio nome viene associato al Psg. Da un lato, è molto lusinghiero. ...