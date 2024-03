Juve | Allegri verso l’esonero | scelto il sostituto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024) Le strade di Massimilianoe lantus potrebbero dividersi molto presto e i bianconeri avrebbero una idea chiara sul suo successore. Il momento non facile in casantus porterà quasi certamente alla separazione con Massimiliano. I bianconeri speravano di poter restare a contatto con l’Inter almeno fino al termine del campionato. Il crollo avuto dopo il k.o. nello scontro diretto non è assolutamente piaciuto alla dirigenza, pronta a dare il benservito al proprio tecnico. Ecco le ultime sulla panchina dellantus – cityrumors.it – foto AnsaL’idea è quella di aprire un nuovo ciclo per provare a ritornare il prima possibile a lottare per lo Scudetto. Manca ancora tanto al termine del campionato e le cose potrebbero cambiare, ma le idee alla Continassa sono molto chiare e per questo ...