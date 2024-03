Juve | Allegri resta fino alla fine ma crollano le quote sull’esonero | aprile mese chiave

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Torino, 19 marzo 2024 – Non succede spesso che lavinca un solo match in otto partite, infatti per trovare l’ultima volta bisogna risalire a quattordici anni fa, prima che partisse il ciclo vincente di nove Scudetti di fila. Eppure la squadra di Maxè andata incontro ad una dura crisi proprio nel momento in cui si poteva assaporare il sorpasso sull’Inter. Un solo successo, contro il Frosinone, poi una serie di pzioni opache, lontane ddel corto muso di un tempo, culminate con lo scialbo pareggio interno con il Genoa che è valso anche la fuga del Milan a più tre per il secondo posto. Occorre ora salvare la stagione, che significa non mettere a repentaglio un posto in Champions e provare a vincere la Coppa Italia. Soprattutto sul primo obiettivo ci sono in ballo non solo ...