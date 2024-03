Jonathan Majors | l' ex Grace Jabbari gli fa causa per diffamazione condividendo nuovi dettagli degli abusi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 19 marzo 2024) L'attoredovrà affrontare una nuovalegale: l'ex fidanzatagli ha fattopersubiti.dovrà affrontare una nuovalegale, questa volta per, annunciata dai legali della sua ex,. La giovane ha infatti consegnato le prove e condiviso e idei presuntifisici e psicologici subiti prima dell'incidente che ha portato alla condanna dell'ex star del MCU per violenza domestica. Le nuove accuse Secondo quanto riportato nei ...