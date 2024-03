(Di martedì 19 marzo 2024) Fan in ansia per le condizioni di Jon Bon. La famosissima rockstar, già leader dell’omonimo gruppo, rivela in un’intervista a Mix 104.1 Boston di essersi dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico alle corde vocali. Operazione che lo ha costretto ad annullare ilprevisto per i prossimi mesi. Le sue parole sono drammatiche.Leggi anche: Addio a Steve Harley, il cantante di Make me Smilee frontman dei Cockney Rebel La rivelazione di Jon Bon“Desidero fare unl’anno prossimo. – spiega Jon Bon– Ma mi sto ancora riprendendo da un intervento chirurgico importante. Anche se sono sulla buona strada per la guarigione e ho potuto prendermi il mio tempo e fare una canzone al giorno quando ho realizzato il disco. Il mio desiderio è quello di poter fare due ore e mezza a ...

Jon Bon Jovi "spera di tornare in tournée" dopo essersi ripreso da un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo fa sapere la rockstar americana che ha ammesso di non sapere "se ci sarà un tour". Lo ... (quotidiano)

Jon Bon Jovi , dopo l’operazione subita alle corde vocali , non sa se tornerà in tour per l’uscita dell’album. Un mito della musica rock, una rockstar dalla vita normale: possiamo definire così l’uomo ... (dilei)

Jon Bon Jovi operato: “Non so se torno in tour” - Fan in ansia per le condizioni di Jon Bon Jovi. La famosissima rockstar, già leader dell’omonimo gruppo, rivela in un’intervista a Mix 104.1 Boston di essersi dovuto sottoporre ad un delicato ...thesocialpost

Jon Bon Jovi operato alle corde vocali: cosa succede al tour - Il prossimo 7 giugno Jon Bon Jovi uscirà con un nuovo album, "Forever", il sedicesimo della sua carriera. Dopo l'uscita dell'atteso disco, che arriva quattro anni dopo l'ultimo intitolato "2020", non ...ilgiornale

Bon Jovi operato alle corde vocali: "Non so se torno in tour" - Jon Bon Jovi si è sottoposto a un delicato intervento alle corde vocali e spera di tornare presto su un palco. La rockstar 62enne lo rivela in un'intervista a Mix 104.1 Boston, ammettendo di non ...today