Jon Bon Jovi operato alle corde vocali | “Una era spessa come un pollice | l’altra come un mignolo Non so se tornerò in tour”

(Di martedì 19 marzo 2024) L’obiettivo di Jon Bon? “Tornare innée” il prima possibile, ha raccontato in un’intervista concessa a Mix 104.1 Boston e ripresa, tra le altre, dal New York Post. Il cantautore non sa ancora “se ci sarà un” a causa di un delicato intervento a cui si è sottoposto. “Una erauneraun. Quindi quella più forte stava schiacciando quella più debole e io non cantavo bene“, ha rivelato il cantane che, il prossimo 7 giugno, uscirà con il sedicesimo album della propria carriera, dal titolo “Forever“. Niente, almeno per il momento, con ...

Jon Bon Jovi operato: “Non so se torno in tour” - Fan in ansia per le condizioni di Jon Bon Jovi. La famosissima rockstar, già leader dell’omonimo gruppo, rivela in un’intervista a Mix 104.1 Boston di essersi dovuto sottoporre ad un delicato ...thesocialpost