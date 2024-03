Joe Barone morto | La lotta ai procuratori | Italiano | il Viola Park ma anche flop e ombre | il suo impatto sulla Fiorentina e sulla Serie A

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Si parla di self made man o di sogno americano quando dal nulla si costruisce qualcosa. Attenzione: questo non è né vuole essere un articolo agiografico su Joe. Ma che il calcio sia stata la sua vita e, soprattutto, la sua grande fortuna, è pacifico. Oggi, 19 marzo 2024, muore il direttore generale dellaper gravi complicanze derivate dall’arresto cardiaco di domenica scorsa. Domani, 20 marzo 2024, avrebbe compiuto 58 anni. Lo piangono lae il calcio in generale, che da quasi 5 anni lo vede protagonista. Era il suo grande sogno. Perché tutto nasce da Pozzallo, un piccolo paese della Sicilia in provincia di Ragusa. Giuseppe (Joe è il nome da naturalizzato Usa), gioca all’oratorio e si rende conto di quanto gli piace quello sport. Tanto da non volerlo abbandonare nemmeno quando si trasferisce con la famiglia ...