Joe Barone | l’arrivo del feretro al Viola Park Applausi dei tifosi | presente Italiano con la squadra

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Prima una rosa scarlatta, adagiata sulle cancellate del Franchi. Poi accanto, pochi istanti dopo, un’altra bianca, pura come il ricordo che Firenze conserverà per sempre di Joe. Le manifestazioni di cordoglio in città per la scomparsa del dirigentesono iniziate già nel primo pomeriggio di oggi, non appena la Fiorentina ha diffuso la nota che ha sancito l’epilogo più triste ma che un po’ tutti iavevano da qualche ora iniziato a presagire. Non si è fatta attendere la replica anche nel quartier generale del, dove le tre bandiere che campeggiano all’entrata dell’ingresso principale (quella di Firenze, della Fiorentina e dell’Italia) sono state ammainate a mezz’altezza mentre sul maxischermo dello stadio Curva Fiesole hanno preso a campeggiare ...