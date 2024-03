Joe Barone è morto | i funerali del manager italo-americano si terranno a Pozzallo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 19 marzo 2024) Il mondo del calcio italiano è in lutto. ÈJoe. Il direttore generale della Fiorentina è scomparso oggi, 19 marzo a soli 57 anni. Era ricoverato al San Raffaele di Milano da domenica pomeriggio, dopo l’infarto avuto in albergo prima della sfida tra la sua Viola e l’Atalanta, a Bergamo. “Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande ...