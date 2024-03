Joe Barone e lo stadio rimasto un sogno Ma ha scongiurato il trasloco viola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – «-Joe», gli cantava la curva, d a subito entrata in sintonia con la massima rappresentanza della proprietà Commisso qua a Firenze. Lui applaudiva, perché puntava tutto sul ’popolo’: "Non c’è vita senza voi", ripeteva. Uomo forte, sotto tutti gli aspetti, Giuseppe. Se fosse stato un calciatore, sarebbe stato un mediano, magari poco tecnico ma dal rendimento garantito, a servizio della squadra. L’ultima dimostrazione di solidità, l’aveva mostrata quando in ballo c’era il trasferimento della Fiorentina lontano dal Franchi. Joe disse no, non si vergognò a ribadirlo davanti al gotha della politica cittadina, in un gelido vertice in prefettura. Fotocronache Germogli Quel pomeriggio, tutti presero atto che non c’erano margini di trattativa. E la politica cittadina si adeguò a lui. Che lo abbia fatto ...