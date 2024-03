Joe Barone | da Brooklyn al Franchi | l’italo-americano era il papà del Viola Park

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo 2024 – Il calcio dice addio al direttore generale della Fiorentina, Joeche domani avrebbe compiuto 58 anni. Nonostante l’operazione chirurgia al cuore e il tentativo di riavviare i parametri vitali con le macchine sanitarie, il dirigenteè morto ieri nella rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato in gravissime condizioni, domenica.era stato colto da malore a Bergamo, nell’hotel sede del ritiro della Fiorentina, un paio d’ore prima della partita con l’Atalanta. Partita rimandata proprio per le preoccupanti notizie legate allo stato di salute del dg, colpito da infarto. Joeera nato il 20 marzo 1966 a Pozzallo, in Sicilia. A otto anni si era trasferito con la famiglia negli Stati Uniti, a. Nel 2017 era stato ...