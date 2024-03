Jesina Tegola Trudo | in ospedale per presunta sciatalgia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 19 marzo 2024) A forte rischio la sua presenza nel finale di stagione. Domani gli accertamenti strumentali del caso e la diagnosi definitiva JESI, 19 marzo 2024 – Tegaola in casa. Il capitano Kevinuscito anzitempo domenica pomeriggio nella gara di Urbino e dopo forti dolori che lo hanno condizionato nella giornata di lunedì tanto da ricorrere alla guardia medica, e visto che i farmaci prescritti dal medico non hanno fatto l’effetto desiderato, ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso Carlo Urbani per accertamenti più approfonditi. La prima diagnosi sembra sia stata scialtalgia ma il personale medico ha deciso di tratternerlo in maniera tale da sottoporlo nelle prossime ore a controlli strumentali che accertino la vera natura dei suoi problemi. I primi segnali lasciano intendere che difficilmente il capitano leoncello possa essere a disposizione alla ...