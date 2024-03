Jennifer Lawrence recita con Scamarcio? No | è la sua sosia Ecco di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 19 marzo 2024)stando in "Race for Glory - Audi vs Lancia", il film con protagonista Riccardoche in questi giorni è nelle sale? No, ma la suasì e interpreta una giornalista. Si chiama Haley Bennet, 36 anni, nata in Florida, cresciuta tra i boschi dell’Ohio, è diventata la nomade più richiesta dai filmmaker. Warren Beatty l’ha voluta in “Rules don’t Apply”. Terrence Malick l’ha chiamata per “Weightless” con Ryan Gosling e Michael Fassbender. Due registi, che spiega: Hanno reso la mia carriera non convenzionale. Ancora “A kind of Murder” di Andy Goddard, da “Vicolo cieco” di Patricia Highsmith (passato al Tribeca Film Festival), “La ragazza del treno” di Tate Taylor, dal bestseller di Paula Hawkins, “Thank You for Your Service” di Jason Hall, dal premio Pulitzer David Finkel. ...