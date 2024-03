Jacobs | «Tutto è cambiato A Jacksonville nessuno mi cerca per eventi extra sportivi»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 19 marzo 2024) La Gazzetta ha intervistato Marcell. Assente in gare ufficiali dal 10 settembre, al meeting di Zagabria. Da lì hala sua vita da atleta. Haallenatore passando da Paolo Camossi a Rana Reider, si è trasferito a, in Florida. Dopo quasi cinque mesi di lavoro e di vita rivoluzionata, è pronto a tornare.: «Non c’è paragone tra quando sono arrivato e adesso» Come ha lavorato? Come sta lavorando? «Ho curato molto la fase di accelerazione: una volta che metti bene in moto la macchina, il resto viene di conseguenza. Ho usato molto il 1080, macchinario che funziona da traino: ora a terra esprimo una potenza che non pensavo di avere. Intorno ai 40 metri mi sento come su una rampa di lancio, pronto a decollare». Quale la sessione con le distanze più lunghe? «Una con ...