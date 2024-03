Ivass lancia i podcast per conoscere meglio le assicurazioni - L'Ivass, l'istituto di vigilanza delle assicurazioni lancia i podcast 'Te lo Assicuro!" , una serie dove i suoi esperti, con l'aiuto di Orsetta Borghero, rispondono alle domande dei consumatori e ...quotidiano

Ivass, prezzi Rc auto ancora in crescita a gennaio, +7,5% - (ANSA) - ROMA, 08 MAR - Non si arresta la crescita dei prezzi delle Rc Auto. Secondo la rilevazione dell'Ivass, l'autorità di vigilanza del comparto assicurativo, il prezzo medio per i contratti sotto ...lagazzettadelmezzogiorno

Rc auto in crescita a gennaio (+7,5%), pesano le truffe, ma i consumatori attaccano: «Stangata da 877 milioni» - Il prezzo medio per i contratti sottoscritti a gennaio è di 389 euro, segnala l’authority di vigilanza Ivass: «Ma i prezzi medi sono ancora inferiori al periodo pre Covid. A gennaio 2019 erano pari a ...corriere