Itri Comune alla prova sul bilancio | Italia Viva chiede lo scioglimento anticipato

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 19 marzo 2024)– “Ildi previsione 2024? Stiamo decidendo quale orientamento assumere ma non vedo la ragione perché dovremmo apre un documento di fondamentale importanza per la gestione deldisino al 31 dicembre prossimo quando nessuno ha ritenuto opportunorci il nostro modesto contributo ed apporto”. Già chiamata in causa dal consigliere L'articolo Temporeale Quotidiano.