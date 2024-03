“Itinerari plurimi di Giuliano Censini alla Rocca di Marciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Arezzo, 19 marzo 2024 – Dal 23 marzo al 14 aprile ladi, in Borgo dei Medici 1 adella Chiana, ospita “”, mostra personale di. Sabato 23 marzo, alle 17.30, ci sarà l’inaugurazione ufficiale presentata da Marco Botti, autore del testo critico. L’esposizione, patrocinata dal Comune didella Chiana, sarà visitabile lunedì, mercoledì e venerdì con orario 10-12.30, sabato e domenica con orario 15-17.30. LA MOSTRA Fuoco, acqua, aria e terra. Non ci sono cosmogonie o antiche dottrine per spiegare l’origine dell’universo, a Occidente e Oriente, che non siano state caratterizzate dai quattro elementi, dal cui equilibrio dipenderebbe il cosmo, inteso come sistema ordinato. La teoria dei ...