Italia-Venezuela | data | ora e dove vedere il match in TV e in streaming

(Di martedì 19 marzo 2024) Primo banco di prova per la Nazionale di Luciano Spalletti che affronterà in un’amichevole ilgiovedì. Gli appassionati di calcioni sono pronti per un nuovo appuntamento con la nazionale, questa volta in un’amichevole internazionale contro il. Dopo la qualificazione agli Europei ottenuta con fatica contro l’Ucraina, la squadra di Luciano Spalletti si prepara per questa importante sfida che si terrà giovedì 21 marzo alle ore 22ne. Il luogo scelto per questa partita è il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale negli Stati Uniti. Si tratta di un incontro inedito nella storia degli azzurri contro ini. L’poi ritornerà in campo domenica nell’altra sfida contro l’Ecuador. Dettagli dell’Incontro: Giovedì 21 marzoOrario: 22:00 ...

Spalletti: “Peccato per l’infortunio di Gaetano, l’avrei convocato in Nazionale” - “Peccato per l’infortunio di Gianluca Gaetano, l’avrei voluto volentieri”, svela il ct azzurro Luciano Spalletti, che avrebbe convocato il giocatore del Cagliari, assente sabato scorso a Monza per un ...calciocasteddu