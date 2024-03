Italia e Cina | nuove cooperazioni bilaterali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) L’Ambasciatore d’a Pechino, Massimo Ambrosetti, ha svolto lo scorso 26 febbraio una missione a Jinan, capoluogo della Provincia cinese dello Shandong, dove ha incontrato incontri con il Segretario Generale del Comitato Provinciale del PCC, Lin Wu, e il Sindaco di Jinan, Yu Haitian. La visita è stata occasione per proseguire il dialogo che l’già intrattiene con la Provincia e la municipalità, e rinsaldare la cooperazione bilaterale in settori quali quello culturale ed economico. “In una realtà florida come la Provincia dello Shandong, in grado di contribuire al Pil nazionale per il 9 per cento, attestandosi dunque come terza economia provinciale del Paese – ha detto l’ambasciatore – abbiamo intavolato con le controparti un dialogo volto a esplorare potezialisinergie e complementarità tra il sistema ...