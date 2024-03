La Procura di Roma ha chiesto 8 anni per l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini , imputato nel processo legato all’acquisto di un Appartamento a Montecarlo . chiesti 9 anni per la compagna ... (gazzettadelsud)

In Italia i Comuni hanno perso 80 mila dipendenti. Quadro critico in Calabria - ROMA I Comuni italiani presentano forti vincoli di risorse indotti dalle politiche di contenimento della spesa degli ultimi anni, con una perdita di circa 80mila addetti e con un invecchiamento della ...corrieredellacalabria

Istat, in 10 anni personale dei Comuni -20% - Tra il 2011 e il 2021 a causa dei vincoli nelle risorse indotti dalle politiche di contenimento della spesa degli ultimi anni i comuni italiani hanno avuto una perdita di circa 80mila unità di persona ...ansa

In Italia dispersione dell'acqua al 42,2%, male Sud e Isole - La dispersione idrica nei capoluoghi di provincia in Italia è pari in media al 36,2% e raggiunge il 42,2% come territorio complessivo italiano, in base agli ultimi dati Istat (anno 2020). In alcune ...ansa